Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 07 марта 2015
Майнц
07.03.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
73'
Й. Гайс
77'
С. Оказаки
27'
Раффаэл
67'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
89'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Раффаэл
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ю. Малли
88'
80'
Желтая карточка
О. Вендт
Желтая карточка
Й. Хофманн
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Ш. Белл
77'
ГОЛ! 1:2!
Й. Гайс
73'
72'
Желтая карточка
Г. Джака
71'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Штранцль
67'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
Пас отдал
Ф. Джонсон
63'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
Замена
Й. Хофманн
️️️️
К. Клеменс
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
30
Гайс
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
4-2-1-1-2
1
Зоммер
4
Корб
24
Янчке
39
Штранцль
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
16
Траоре
10
Крузе
11
Раффаэл
17
Клеменс
7
Хофманн
7
Хофманн
17
Клеменс
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Брауверс
39
Штранцль
11
Раффаэл
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+