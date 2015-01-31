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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 31 января 2015
Штутгарт
31.01.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
71'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
90'
+2
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Крузе
90'
+1
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Ю. Корб
87'
Замена
Раффаэл
️️️️
Б. Хргота
81'
Желтая карточка
Ю. Корб
Желтая карточка
Ф. Костич
80'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Швааб
78'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Ляйтнер
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Б. Хргота
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Т. Вернер
69'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
50'
33'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
К. Гентнер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-3-2
26
Ульрайх
14
Глоушек
32
Баумгартль
17
Кляйн
5
Швааб
5
Нидермайер
4
Гентнер
21
Ромеу
78
Ляйтнер
22
Харник
11
Вернер
4-2-1-1-2
1
Зоммер
39
Штранцль
4
Корб
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Хргота
10
Крузе
78
Ляйтнер
44
Максим
44
Максим
78
Ляйтнер
5
Швааб
18
Костич
18
Костич
5
Швааб
11
Вернер
11
Ибишевич
11
Ибишевич
11
Вернер
4
Корб
4
Брауверс
4
Брауверс
4
Корб
10
Крузе
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Крузе
10
Хргота
11
Раффаэл
11
Раффаэл
10
Хргота
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
28
Янис Бласвих
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
МХПАрена
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