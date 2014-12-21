Фрайбург - Ганновер-96

|34 тур
|10 мая, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|3:2
|Фрайбург
|17 тур
|21 декабря, суббота
|18:30
|Фрайбург
|2:1
|Ганновер-96
|34 тур
|10 мая, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|3:2
|Фрайбург
|17 тур
|21 декабря, суббота
|18:30
|Фрайбург
|2:1
|Ганновер-96
|29 тур
|12 апреля, пятница
|22:30
|Фрайбург
|3:1
|Ганновер-96
|12 тур
|17 ноября, суббота
|18:30
|Ганновер-96
|1:2
|Фрайбург
|32 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:30
|Ганновер-96
|0:0
|Фрайбург
|15 тур
|3 декабря, суббота
|18:30
|Фрайбург
|1:1
|Ганновер-96
|31 тур
|21 апреля, четверг
|22:30
|Фрайбург
|1:3
|Ганновер-96
|14 тур
|27 ноября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|3:0
|Фрайбург
|25 тур
|6 марта, суббота
|17:30
|Фрайбург
|1:2
|Ганновер-96
|8 тур
|3 октября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|5:2
|Фрайбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|25
|4
|5
|80:18
|+62
|79
|2.
|Вольфсбург
|34
|20
|9
|5
|72:38
|+34
|69
|3.
|Боруссия М
|34
|19
|9
|6
|53:26
|+27
|66
|4.
|Байер
|34
|17
|10
|7
|62:37
|+25
|61
|5.
|Аугсбург
|34
|15
|4
|15
|43:43
|0
|49
|6.
|Шальке-04
|34
|13
|9
|12
|42:40
|+2
|48
|7.
|Боруссия Д
|34
|13
|7
|14
|47:42
|+5
|46
|8.
|Хоффенхайм
|34
|12
|8
|14
|49:55
|-6
|44
|9.
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|10
|13
|56:62
|-6
|43
|10.
|Вердер
|34
|11
|10
|13
|50:65
|-15
|43
|11.
|Майнц
|34
|9
|13
|12
|45:47
|-2
|40
|12.
|Кельн
|34
|9
|13
|12
|34:40
|-6
|40
|13.
|Ганновер-96
|34
|9
|10
|15
|40:56
|-16
|37
|14.
|Штутгарт
|34
|9
|9
|16
|42:60
|-18
|36
|15.
|Герта
|34
|9
|8
|17
|36:52
|-16
|35
|16.
|Гамбург
|34
|9
|8
|17
|25:50
|-25
|35
|17.
|Фрайбург
|34
|7
|13
|14
|36:47
|-11
|34
|18.
|Падерборн
|34
|7
|10
|17
|31:65
|-34
|31