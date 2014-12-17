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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 17 декабря 2014
Боруссия М
17.12.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
31'
М. Крузе (П)
38'
О. Вендт
64'
К. Крамер
88'
Б. Хргота
51'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
ГОЛ! 4:1!
Б. Хргота
Пас отдал
Т. Азар
88'
80'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Крузе
80'
Замена
Ю. Корб
️️️️
Р. Брауверс
72'
69'
Желтая карточка
К. Фритц
69'
Замена
О. Хюсинг
️️️️
Д. Зелке
66'
Вторая желтая
Л. Калдирола
65'
Замена
И. Хайрович
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 3:1!
К. Крамер
Пас отдал
М. Крузе
64'
63'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Замена
Т. Азар
️️️️
П. Херрманн
57'
51'
ГОЛ! 2:1!
З. Юнузович
ГОЛ! 2:0!
О. Вендт
38'
Желтая карточка
Р. Брауверс
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
4
Брауверс
24
Янчке
18
Домингес
34
Джака
23
Крамер
16
Траоре
7
Херрманн
10
Крузе
10
Хргота
4-5-1
30
Вольф
23
Гебре Селасси
6
Гальвез
5
Калдирола
8
Фритц
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Макиади
16
Юнузович
3
Гарсия
9
Зелке
10
Крузе
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Крузе
4
Брауверс
4
Корб
4
Корб
4
Брауверс
7
Херрманн
9
Азар
9
Азар
7
Херрманн
16
Макиади
20
Хайрович
20
Хайрович
16
Макиади
9
Зелке
5
Хюсинг
5
Хюсинг
9
Зелке
44
Баргфреде
23
Кроос
23
Кроос
44
Баргфреде
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Боруссия-Парк
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