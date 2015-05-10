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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Динамо - Торпедо

10.05.2015, Воскресенье, 16:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 27 тур Динамо - Торпедо Молодежные команды: 7 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
8 тур
22 сентября, понедельник 20:00 Торпедо 1:3 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
26 сентября, среда 19:00 Торпедо 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Динамо 2:1 Торпедо
14 тур
4 августа, пятница 00:00 Торпедо 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Торпедо 2:1 Динамо
2 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Динамо
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Динамо 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Динамо 3:3 Торпедо
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Динамо
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Динамо 0:4 Торпедо
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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