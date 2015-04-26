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Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Ростов - Динамо

26.04.2015, Воскресенье, 16:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов - Динамо Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
1 тур
3 августа, воскресенье 16:30 Динамо 7:3 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 19:00 Ростов 2:3 Динамо
7 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 Динамо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 18:30 Динамо 1:0 Ростов
8 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:2 Динамо
2 тур
19 марта, суббота 16:15 Динамо 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Динамо 1:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 18:30 Ростов 1:1 Динамо
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Динамо 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:1 Динамо
4 тур
11 апреля, суббота 17:00 Динамо 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 16:15 Ростов 0:0 Динамо
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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