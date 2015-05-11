Сочи - СКА-Хабаровск

|15 тур
|19 октября, воскресенье
|09:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Сочи
|15 тур
|19 октября, воскресенье
|09:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Сочи
|24 тур
|17 ноября, воскресенье
|07:30
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Сочи
|6 тур
|2 августа, пятница
|18:00
|Сочи
|0:0
|СКА-Хабаровск
|23 тур
|11 марта, понедельник
|16:00
|Сочи
|1:2
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|17 августа, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:1
|Сочи
|30 тур
|14 сентября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Сочи
|10 тур
|13 мая, четверг
|18:30
|Сочи
|2:1
|СКА-Хабаровск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Крылья Советов
|34
|22
|7
|5
|53:19
|+34
|73
|2.
|Анжи
|34
|22
|5
|7
|60:22
|+38
|71
|3.
|Тосно
|34
|20
|5
|9
|50:36
|+14
|65
|4.
|Томь
|34
|18
|10
|6
|57:34
|+23
|64
|5.
|Оренбург
|34
|15
|13
|6
|52:31
|+21
|58
|6.
|Шинник
|34
|12
|17
|5
|44:33
|+11
|53
|7.
|Волгарь
|34
|13
|13
|8
|48:39
|+9
|52
|8.
|Енисей
|34
|11
|9
|14
|39:42
|-3
|42
|9.
|Тюмень
|34
|11
|9
|14
|41:38
|+3
|42
|10.
|Луч
|34
|11
|9
|14
|40:46
|-6
|42
|11.
|Сибирь
|34
|11
|9
|14
|35:46
|-11
|42
|12.
|Сокол
|34
|10
|11
|13
|38:41
|-3
|41
|13.
|Волга НН
|34
|12
|4
|18
|44:57
|-13
|40
|14.
|СКА-Хабаровск
|34
|8
|13
|13
|32:46
|-14
|37
|15.
|Балтика
|34
|8
|13
|13
|25:37
|-12
|37
|16.
|Сахалин
|34
|9
|8
|17
|28:50
|-22
|35
|17.
|Химик Дз
|34
|7
|6
|21
|35:59
|-24
|27
|18.
|Сочи
|34
|2
|7
|25
|18:63
|-45
|13