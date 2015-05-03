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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Тюмень - Шинник

03.05.2015, Воскресенье, 15:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. ФНЛ, 30 тур Тюмень - Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
14 тур
11 октября, суббота 17:00 Шинник 2:0 Тюмень
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Шинник 3:2 Тюмень
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Тюмень 0:1 Шинник
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Тюмень 1:2 Шинник
17 тур
9 июля, среда 00:00 Шинник 1:0 Тюмень
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Шинник 3:0 Тюмень
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Тюмень 1:2 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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