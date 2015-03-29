Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виталий Рушаков (Архангельск)

Шинник - СКА-Хабаровск

29.03.2015, Воскресенье, 16:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 25 тур Шинник - СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 5-е место,
23 февраля, понедельник 13:45 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
9 тур
7 сентября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
29 тур
30 марта, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 3:0 Шинник
11 тур
28 августа, среда 19:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 1 тур
11 февраля, вторник 17:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
19 тур
23 ноября, пятница 18:00 Шинник 2:2 СКА-Хабаровск
3 тур
24 июля, вторник 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 33 тур
14 октября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник
Второй этап, 13 тур
4 июня, суббота 15:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
31 тур
22 сентября, среда 18:30 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск
11 тур
21 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:3 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
31 тур
19 сентября, суббота 18:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
11 тур
22 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
...
  • Читайте нас: 