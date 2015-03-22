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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Волгарь
Оренбург - Волгарь: обзор матча 22 марта 2015
Оренбург
22.03.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 2
Завершен
Волгарь
30'
И. Коронов
62'
И. Коронов (П)
90+3'
М. Шогенов
17'
А. Кренделев
59'
Р. Болов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Волгарь
ГОЛ! 3:2!
М. Шогенов
90'
+3
Замена
С. Бреев
️️️️
Х. Аппаев
82'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кабутов
75'
71'
Желтая карточка
Р. Болов
71'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Р. Болов
66'
Замена
О. Алейник
️️️️
Б. Петрович
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Друзин
63'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Коронов
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Болов
33'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
А. Коломийченко
ГОЛ! 1:1!
И. Коронов
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Кренделев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
26
Васиев
58
Ойеволе
70
Кабутов
8
Афонин
30
Друзин
84
Воробьев
8
Шогенов
14
Коронов
14
Аппаев
4-4-1-1
88
Сикач
7
Зураев
71
Денисов
2
Жиров
32
Терехов
10
Букия
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
19
Байрамян
88
Болов
70
Кабутов
10
Парняков
10
Парняков
70
Кабутов
14
Аппаев
23
Бреев
23
Бреев
14
Аппаев
30
Друзин
22
Кобялко
22
Кобялко
30
Друзин
15
Коломийченко
33
Кириленко
33
Кириленко
15
Коломийченко
11
Петрович
34
Алейник
34
Алейник
11
Петрович
88
Болов
13
Алхазов
13
Алхазов
88
Болов
Остались в запасе
Оренбург
Волгарь
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
2
Аслан Догузов
ЦЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газовик
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