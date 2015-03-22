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Судьи
Главный судья:
Юрий Апонасенко (Москва)

Луч - Шинник

22.03.2015, Воскресенье, 09:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 24 тур Луч - Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Стыковые матчи (2-е места),
19 февраля, четверг 13:45 Шинник 1:1
(4:2)п		 Луч
Россия. ФНЛ (2014/2015)
8 тур
24 августа, воскресенье 14:00 Шинник 1:1 Луч
Россия. ФНЛ (2013/2014)
20 тур
23 октября, среда 19:00 Шинник 1:0 Луч
2 тур
13 июля, суббота 11:00 Луч 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 34 тур
17 октября, понедельник 12:00 Луч 2:1 Шинник
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 18:30 Шинник 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
25 сентября, суббота 17:00 Шинник 3:2 Луч
12 тур
24 мая, понедельник 12:00 Луч 3:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 18:30 Шинник 1:3 Луч
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 Луч 0:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 17:30 Шинник 1:2 Луч
3 тур
29 марта, суббота 12:00 Луч 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
20 октября, пятница 00:00 Шинник 1:3 Луч
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Луч 1:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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