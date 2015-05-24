Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Ньюкасл - Вест Хэм

24.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Премьер-Лига, 38 тур Ньюкасл - Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 19:00 Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Ньюкасл
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Ньюкасл 5:0 Вест Хэм
9 тур
23 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
7 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
...
  • Читайте нас: 