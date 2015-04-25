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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Суонси
Ньюкасл - Суонси: обзор матча 25 апреля 2015
Ньюкасл
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
20'
А. Перес
87'
С. Де Йонг
45+2'
Н. Оливейра
49'
Г. Сигурдссон
71'
Д. Корк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Суонси
90'
+4
Желтая карточка
М. Эмнес
ГОЛ! 2:3!
С. Де Йонг
Пас отдал
Д. Коулбэк
87'
81'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Р. Кабелла
74'
72'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Н. Оливейра
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Корк
69'
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Монтеро
Замена
М. Абид
️️️️
Д. Янмат
61'
49'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Монтеро
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Г. Сигурдссон
42'
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
В. Анита
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
5
Тэйлор
5
Уильямсон
2
Колоччини
22
Янмат
18
Гутьеррес
4
Коулбэк
6
Анита
5
Кабелла
97
Ривьер
22
Перес
4-3-1-2
22
Фабиански
5
Уилльямс
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Амат
4
Корк
26
Шелви
10
Монтеро
10
Сигурдссон
12
Дайер
7
Оливейра
5
Кабелла
6
Де Йонг
6
Де Йонг
5
Кабелла
22
Янмат
17
Абид
17
Абид
22
Янмат
5
Кабелла
10
Армстронг
10
Армстронг
5
Кабелла
7
Оливейра
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Оливейра
10
Монтеро
6
Гримес
6
Гримес
10
Монтеро
10
Сигурдссон
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Ньюкасл
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ньюкасл - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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