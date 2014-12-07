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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 07 декабря 2014
Астон Вилла
07.12.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
17'
К. Кларк
71'
А. Хаттон
13'
Л. Ульоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лестер
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
90'
Желтая карточка
А. Хаттон
81'
80'
Красная карточка
П. Кончески
78'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
76'
Желтая карточка
К. Санчес
74'
71'
Желтая карточка
М. Василевски
ГОЛ! 2:1!
А. Хаттон
Пас отдал
К. Бентеке
71'
66'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Варди
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Т. Клеверли
62'
60'
Желтая карточка
Д. Шлупп
59'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
46'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Л. Ульоа
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Э. Вествуд
44'
41'
Желтая карточка
Д. Варди
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Кларк
Пас отдал
Э. Вествуд
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ульоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
26
Кларк
5
Окоре
21
Хаттон
8
Вествуд
8
Клеверли
15
Санчес
28
Н'Зогбиа
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
27
Василевски
26
Мур
15
Кончески
37
Джеймс
91
Камбьяссо
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
8
Вествуд
15
Ричардсон
15
Ричардсон
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
10
Бакуна
10
Бакуна
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Клеверли
27
Шлупп
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
11
Ульоа
35
Наджент
35
Наджент
11
Ульоа
9
Варди
9
Вуд
9
Вуд
9
Варди
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
29
Бен Хамер
ВР
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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