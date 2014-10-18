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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 18 октября 2014
Ньюкасл
18.10.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
71'
Г. Обертан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Й. Гуффран
90'
+2
79'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
М. Айдара
️️️️
П. Дамметт
72'
ГОЛ! 1:0!
Г. Обертан
Пас отдал
П. Сиссе
71'
Замена
А. Перес
️️️️
В. Анита
59'
56'
Замена
Д. Наджент
️️️️
М. Олбрайтон
56'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Шлупп
34'
Желтая карточка
Л. Ульоа
28'
Желтая карточка
Р. Де Лат
22'
Желтая карточка
Л. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Мехди Абид
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-2
23
Крул
14
Дамметт
27
Тэйлор
22
Янмат
2
Колоччини
17
Сиссоко
6
Анита
4
Коулбэк
32
Обертан
94
Гуффран
61
Сиссе
4-5-1
1
Шмейхель
26
Мур
2
Де Лат
5
Морган
15
Кончески
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
37
Джеймс
91
Камбьяссо
27
Шлупп
11
Ульоа
14
Дамметт
21
Айдара
21
Айдара
14
Дамметт
94
Гуффран
5
Кабелла
5
Кабелла
94
Гуффран
6
Анита
22
Перес
22
Перес
6
Анита
91
Камбьяссо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
91
Камбьяссо
27
Шлупп
9
Варди
9
Варди
27
Шлупп
11
Олбрайтон
35
Наджент
35
Наджент
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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