Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 13 сентября 2014
Сандерленд
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
4'
А. Джонсон
82'
Г. Кейн (АГ)
2'
Н. Шадли
48'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
Желтая карточка
У. Браун
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
+3
Желтая карточка
К. Уикхэм
90'
Желтая карточка
С. Вергини
88'
86'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
П. ван Анхолт
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Кейн
82'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
80'
79'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Адебайор
70'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Шадли
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Р. Альварес
65'
Замена
У. Бакли
️️️️
С. Ларссон
65'
61'
Желтая карточка
Э. Дайер
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
ГОЛ! 1:1!
А. Джонсон
Пас отдал
С. Ларссон
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-5-1
1
Манноне
15
ван Анхолт
16
О'Ши
2
Вергини
30
Браун
11
Альварес
6
Родуэлл
7
Ларссон
6
Каттермол
11
Джонсон
13
Уикхэм
4-1-2-2-1
1
Льорис
4
Кабуль
15
Дайер
21
Кирикеш
3
Роуз
6
Капу
89
Шадли
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
25
Адебайор
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
11
Альварес
15
Джаккерини
15
Джаккерини
11
Альварес
7
Ларссон
11
Бакли
11
Бакли
7
Ларссон
89
Шадли
21
Стамбули
21
Стамбули
89
Шадли
24
Эриксен
12
Леннон
12
Леннон
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Кейн
9
Кейн
25
Адебайор
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+