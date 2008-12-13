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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Бордо
Ле-Ман - Бордо: обзор матча 13 декабря 2008
Ле-Ман
13.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
67'
Т. Хельстад
60'
Ф. Кавенаги
78'
М. Шамах
90+3'
Жуссие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Бордо
+3
ГОЛ! 1:3!
Жуссие
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
И. Камара
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Вендел
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ! 1:2!
М. Шамах
Замена
Жуссие
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Шамах
️️️️
Д. Белльон
ГОЛ! 1:1!
Т. Хельстад
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Г. Сердан
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кавенаги
Пас отдал
Фернандо
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
А. Кейта
14'
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
6
Матье Кутадье
(К)
ЦП
Бордо
16
Ульрих Раме
(К)
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
2-3-2
16
Пеле
26
Бухур
19
Сердан
0
Камара
6
Кутадье
6
Кейта
14
Лама
27
Жервиньо
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
27
Планюс
20
Диавара
14
Тремулинас
6
Фернандо
12
Диарра
7
Траоре
8
Гуркюфф
11
Белльон
79
Кавенаги
6
Кейта
7
Стремстад
7
Стремстад
6
Кейта
19
Сердан
22
Хельстад
22
Хельстад
19
Сердан
79
Кавенаги
17
Вендел
17
Вендел
79
Кавенаги
7
Траоре
20
Жуссие
20
Жуссие
7
Траоре
11
Белльон
27
Шамах
27
Шамах
11
Белльон
Остались в запасе
Ле-Ман
Бордо
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ле-Ман - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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