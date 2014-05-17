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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Эквадор
Нидерланды - Эквадор: обзор матча 17 мая 2014
Нидерланды
17.05.2014, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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