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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Серро Портеньо - Ланус
Серро Портеньо - Ланус: обзор матча 27 февраля 2014
Серро Портеньо
27.02.2014, четверг, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 3, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ланус
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Личные встречи
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Статистика матча Серро Портеньо - Ланус
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0
0
Желтые карточки
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Матчи команд
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
- : -
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Серро Портеньо
2 : 2
18.10.2026
Спортиво Амелиано
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
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Аргентина. Примера, 14 тур
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