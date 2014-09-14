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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Лиллестрем
Мольде - Лиллестрем: обзор матча 14 сентября 2014
Мольде
14.09.2014, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 2
Завершен
Лиллестрем
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мольде - Лиллестрем
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Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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