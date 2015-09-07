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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Греция
Румыния - Греция: обзор матча 07 сентября 2015
Румыния
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 8 тур
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Греция
90'
Желтая карточка
К. Манолас
87'
Замена
Н. Карелис
️️️️
К. Митроглу
Замена
Ф. Андоне
️️️️
О. Хобан
81'
Желтая карточка
П. Папп
78'
68'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
А. Попа
️️️️
К. Будеску
64'
Замена
Л. Сынмэртян
️️️️
А. Максим
64'
54'
Замена
П. Коне
️️️️
Й. Фетфацидис
46'
Замена
Л. Винтра
️️️️
К. Фортунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
10
Александру Максим
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Константин Будеску
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
15
Стелиос Кициу
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Христос Аравидис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Костас Цанас
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
16
Клаудиу Бумба
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Греция
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Вангелис Плателлас
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
18
Николас Карелис
ЦФ
4-4-1-1
12
Тэтэрушану
3
Рац
21
Григоре
21
Кирикеш
2
Папп
10
Максим
11
Торже
8
Пинтилий
5
Хобан
0
Будеску
13
Кешеру
4-4-1-1
1
Карнезис
4
Манолас
15
Кициу
19
Папастатопулос
0
Холебас
21
Аравидис
14
Фетфацидис
6
Циолис
22
Самарис
10
Фортунис
9
Митроглу
10
Максим
17
Сынмэртян
17
Сынмэртян
10
Максим
0
Будеску
20
Попа
20
Попа
0
Будеску
5
Хобан
14
Андоне
14
Андоне
5
Хобан
10
Фортунис
11
Винтра
11
Винтра
10
Фортунис
14
Фетфацидис
0
Коне
0
Коне
14
Фетфацидис
9
Митроглу
18
Карелис
18
Карелис
9
Митроглу
Остались в запасе
Румыния
Греция
16
Клаудиу Бумба
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
16
Стелиано Филип
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
12
Маркос Веллидис
ВР
23
Вангелис Плателлас
ЦП
13
Стефанос Капино
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Костас Цанас
Остались в запасе
16
Клаудиу Бумба
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
16
Стелиано Филип
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
12
Маркос Веллидис
ВР
23
Вангелис Плателлас
ЦП
13
Стефанос Капино
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Костас Цанас
Статистика матча Румыния - Греция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Национальный
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