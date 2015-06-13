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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Венгрия
Финляндия - Венгрия: обзор матча 13 июня 2015
Финляндия
13.06.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 6 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
82'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Венгрия
88'
Замена
А. Симон
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
С. Маттила
85'
82'
Желтая карточка
Р. Юхас
82'
ГОЛ! 0:1!
З. Штибер
81'
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
М. Халсти
81'
Желтая карточка
Т. Спарв
80'
77'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
64'
Желтая карточка
З. Гера
56'
Желтая карточка
А. Ланг
46'
Замена
К. Немет
️️️️
Т. Пришкин
Замена
️️️️
Т. Пукки
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
16
Роман Еременко
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
18
Золтан Штибер
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Финляндия
23
Хенрик Мойсандер
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
9
Тим Вяйринен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Роланд Солноки
ЦЗ
13
Дьюла Форро
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Симон
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
2-5-2-1
1
Градецки
3
Мойсандер
22
Райтала
8
Хетемай
0
Халсти
16
Еременко
13
Аркивуо
21
Хямяляйнен
14
Спарв
17
Маттила
10
Пукки
4-3-1-2
1
Кирай
5
Фиола
4
Кадар
2
Ланг
23
Юхас
18
Штибер
9
Тошер
7
Джуджак
10
Гера
19
Пришкин
9
Салаи
17
Маттила
20
Похьянпало
20
Похьянпало
17
Маттила
7
Джуджак
16
Симон
16
Симон
7
Джуджак
19
Пришкин
11
Немет
11
Немет
19
Пришкин
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
Остались в запасе
Финляндия
Венгрия
23
Хенрик Мойсандер
ВР
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
9
Тим Вяйринен
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
5
Валлтери Морен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
2
Кристиан Шимон
ЦФ
3
Роланд Солноки
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
13
Дьюла Форро
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
21
Алмейда Леандро
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
23
Хенрик Мойсандер
ВР
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
9
Тим Вяйринен
ЦФ
1
Ники Мяенпяя
ВР
5
Валлтери Морен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
Остались в запасе
2
Кристиан Шимон
ЦФ
3
Роланд Солноки
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
13
Дьюла Форро
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
21
Алмейда Леандро
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Финляндия - Венгрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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