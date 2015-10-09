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Словения - Литва
Словения - Литва: обзор матча 09 октября 2015
Словения
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 9 тур
1 : 1
Завершен
Литва
45+1'
В. Бирса (П)
86'
А. Новиковас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Литва
90'
+7
Желтая карточка
Д. Петравичюс
90'
+4
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
М. Жалюкас
Замена
Т. Матавж
️️️️
Й. Иличич
90'
+4
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Новиковас
Замена
Н. Печник
️️️️
Д. Лазаревич
80'
76'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
В. Сливка
69'
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
Ф. Черных
Замена
З. Любиянкич
️️️️
Р. Берич
62'
60'
Желтая карточка
М. Панка
45'
+1
Желтая карточка
М. Жалюкас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бирса
45'
+1
Желтая карточка
Д. Лазаревич
30'
Желтая карточка
А. Струна
19'
15'
Желтая карточка
Ф. Черных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
15
Андраж Струна
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
7
Артурас Зулпа
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Словения
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
3-4-3
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
6
Илич
15
Струна
21
Крхин
14
Куртич
10
Бирса
7
Иличич
9
Берич
14
Лазаревич
3-1-4-2
12
Зубас
2
Климавичус
3
Фрейдгеймас
5
Славицкас
18
Панка
0
Жалюкас
11
Новиковас
14
Сливка
7
Зулпа
10
Черных
11
Спалвис
14
Лазаревич
7
Печник
7
Печник
14
Лазаревич
9
Берич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
9
Берич
7
Иличич
23
Матавж
23
Матавж
7
Иличич
14
Сливка
23
Петравичюс
23
Петравичюс
14
Сливка
0
Жалюкас
5
Микуцкис
5
Микуцкис
0
Жалюкас
10
Черных
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
10
Черных
Остались в запасе
Словения
Литва
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
14
Линас Пилибайтис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
Остались в запасе
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
14
Линас Пилибайтис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Словения - Литва
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Стожице
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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