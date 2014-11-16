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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Казахстан
Турция - Казахстан: обзор матча 16 ноября 2014
Турция
16.11.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
26'
Б. Йылмаз (П)
29'
Б. Йылмаз
83'
С. Азиз
87'
С. Смаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Казахстан
90'
+6
Желтая карточка
А. Нургалиев
Желтая карточка
А. Туран
90'
Желтая карточка
М. Топал
87'
87'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Смаков
Замена
М. Экичи
️️️️
О. Шахан
85'
ГОЛ! 3:0!
С. Азиз
Пас отдал
Г. Торе
83'
82'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Хижниченко
Замена
Г. Торе
️️️️
В. Шен
81'
76'
Замена
С. Малый
️️️️
Р. Абдулин
Замена
М. Топал
️️️️
У. Булут
74'
73'
Замена
А. Щеткин
️️️️
С. Лунин
ГОЛ! 2:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
В. Шен
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Йылмаз
26'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Самат Смаков
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
0
Станислав Лунин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
6
Андрей Карпович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
3-5-2
1
Бабакан
18
Эркин
2
Кайя
4
Азиз
20
Шен
5
Шахан
6
Туфан
8
Инан
10
Туран
9
Булут
17
Йылмаз
3-3-2-2
12
Мокин
5
Абдулин
3
Гурман
18
Шомко
7
Конысбаев
8
Тагыберген
23
Логвиненко
8
Смаков
9
Исламхан
20
Хижниченко
0
Лунин
9
Булут
15
Топал
15
Топал
9
Булут
5
Шахан
18
Экичи
18
Экичи
5
Шахан
20
Шен
11
Торе
11
Торе
20
Шен
5
Абдулин
2
Малый
2
Малый
5
Абдулин
20
Хижниченко
14
Нургалиев
14
Нургалиев
20
Хижниченко
0
Лунин
23
Щеткин
23
Щеткин
0
Лунин
Остались в запасе
Турция
Казахстан
23
Харун Текин
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Турция - Казахстан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Рамс Парк
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