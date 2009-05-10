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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Расинг
Малага - Расинг: обзор матча 10 мая 2009
Малага
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
87'
А. Луке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Расинг
Желтая карточка
И. Гоитиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Луке
Замена
Э. Бедиа
️️️️
П. Люксен
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Баха
Замена
️️️️
Т. Морал
Замена
А. Феррейра
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Л. Сепси
Желтая карточка
Э. Гарай
Замена
М. Тчите
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
Лоло
13'
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Дуда
13'
12'
Желтая карточка
Т. Морал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Лоло
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Петер Люксен
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
6
Адриану Россато
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
19
Мигель Анхель
ОП
23
Хосе Луке
ЦП
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
4-1-2-2
13
Гоитиа
23
Начо
3
Велигтон
24
Росарио
18
Гамес
8
Лоло
17
Дуда
14
Баха
20
Адриан
5
Луке
4-3-1-2
25
Тоньо
20
Валера
5
Маркано
24
Гарай
19
Сепси
8
Люксен
25
Ласен
23
Морал
10
Мунитис
9
Перейра
19
Жигич
20
Адриан
15
Адриану Феррейра
15
Адриану Феррейра
20
Адриан
19
Анхель
19
Анхель
14
Баха
8
Фернандо
8
Фернандо
14
Баха
8
Люксен
10
Бедиа
10
Бедиа
8
Люксен
9
Перейра
7
Тчите
7
Тчите
9
Перейра
Остались в запасе
Малага
Расинг
6
Адриану Россато
ЦЗ
23
Хосе Луке
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
6
Адриану Россато
ЦЗ
23
Хосе Луке
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Малага - Расинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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