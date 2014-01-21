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Расписание матчей
Франция. Кубок
Аяччо - Кан
Аяччо - Кан: обзор матча 21 января 2014
Аяччо
21.01.2014, вторник, 21:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аяччо - Кан
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0
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