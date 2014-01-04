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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 января 2014
Астон Вилла
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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