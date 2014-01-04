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Расписание матчей
Англия. Кубок
Киддерминстер - Питерборо Юнайтед
Киддерминстер - Питерборо Юнайтед: обзор матча 04 января 2014
Киддерминстер
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киддерминстер - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
- : -
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 14 тур
Киддерминстер
1 : 2
24.10.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
- : -
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
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Киддерминстер
Питерборо Юнайтед
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