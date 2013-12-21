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Гуанчжоу Эвергранд - Атлетико Минейро

21.12.2013, Суббота, 20:30 мск Агадир, стадион Стад Адрар Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место Гуанчжоу Эвергранд - Атлетико Минейро
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