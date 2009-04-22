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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 22 апреля 2009
Осасуна
22.04.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Малага
18'
Я. Плашил
33'
Д. Некунам
4'
Апоньо (П)
72'
Лоло
77'
С. Бальеста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Замена
Х. Портильо
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Фернандо
️️️️
Адриан
ГОЛ! 2:3!
С. Бальеста
ГОЛ! 2:2!
Лоло
Желтая карточка
М. Шоджаеи
Вторая желтая
Хосечо
Замена
С. Бальеста
️️️️
Н. Баха
Замена
А. Луке
️️️️
Начо
Замена
К. Вадоч
️️️️
Хуанфран
Красная карточка
Х. Гамес
Вторая желтая
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 2:1!
Д. Некунам
Желтая карточка
Хосечо
20'
ГОЛ! 1:1!
Я. Плашил
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Апоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Лоло
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Адриан
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
8
Антонио Идальго
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
6
Адриану Россато
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Роберто
20
Хуанфран
17
Хосечо
15
Роверсио
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
6
Некунам
10
Пуньяль
18
Плашил
8
Шоджаеи
12
Пандиани
4-2-2-1
13
Гоитиа
18
Гамес
20
Гаспар
25
Куадрадо
23
Начо
8
Лоло
32
Апоньо
14
Баха
17
Дуда
20
Адриан
20
Хуанфран
32
Вадоч
32
Вадоч
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
9
Портильо
9
Портильо
8
Шоджаеи
20
Адриан
8
Фернандо
8
Фернандо
20
Адриан
14
Баха
9
Бальеста
9
Бальеста
14
Баха
23
Начо
5
Луке
5
Луке
23
Начо
Остались в запасе
Осасуна
Малага
0
Людовик Дельпорте
ЦП
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
6
Адриану Россато
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
Остались в запасе
0
Людовик Дельпорте
ЦП
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
Остались в запасе
6
Адриану Россато
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Осасуна - Малага
3
2
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Садар
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