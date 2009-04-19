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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Расинг
Эспаньол - Расинг: обзор матча 19 апреля 2009
Эспаньол
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
57'
И. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Расинг
Замена
Ф. Руфете
️️️️
И. Алонсо
Замена
Л. Сепси
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
М. Смилянич
️️️️
Роман
Желтая карточка
И. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
И. Алонсо
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Г. Колса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
15
Роман
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
0
Луис Фернандес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Расинг
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
4-3-1-2
13
Камени
3
Гарсиа
21
Харке
2
Пареха
20
Санчес
12
Нене
15
Роман
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
24
Алонсо
4-2-2-2
1
Колторти
14
Пинильос
5
Маркано
24
Гарай
0
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
11
Серрано
19
Жигич
9
Перейра
15
Роман
99
Смилянич
99
Смилянич
15
Роман
24
Алонсо
7
Руфете
7
Руфете
24
Алонсо
23
Тамудо
7
Кальехон
7
Кальехон
23
Тамудо
0
Фернандес
19
Сепси
19
Сепси
0
Фернандес
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
Главный тренер
Тинтин Маркес
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
4
Хосе Моратон
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
Остались в запасе
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
4
Хосе Моратон
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эспаньол - Расинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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