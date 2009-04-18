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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 18 апреля 2009
Атлетик
18.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
86'
П. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
Красная карточка
Х. Мартинес
Замена
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
И. Кристиан
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 0:1!
П. Альварес
Замена
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Д. Колотто
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Н. Лассад
Замена
М. Сусаета
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
А. Устариц
19'
15'
Желтая карточка
Х. Родригес
11'
Замена
Г. Серхио
️️️️
А. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
0
Армандо
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
29
Устариц
3
Этчейта
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
27
Лопес
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
4-3-2-1
1
Арансубиа
83
Зе Каштру
19
Колотто
15
Лауре
16
Луис
18
Гуардадо
20
Томас
22
Родригес
14
Альварес
25
Верду
11
Лассад
33
Йесте
14
Сусаета
14
Сусаета
33
Йесте
20
Томас
16
Серхио
16
Серхио
20
Томас
14
Альварес
8
Кристиан
8
Кристиан
14
Альварес
11
Лассад
23
Бодипо
23
Бодипо
11
Лассад
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
0
Армандо
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Атлетик - Депортиво
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сан Мамес
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