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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 29 октября 2013
Бирмингем Сити
29.10.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
4 : 4
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
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0
0
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0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
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Сток Сити
- : -
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0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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