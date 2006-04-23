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Крылья Советов - Динамо

23.04.2006, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов - Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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