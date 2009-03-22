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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Валенсия
Расинг - Валенсия: обзор матча 22 марта 2009
Расинг
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
78'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Валенсия
Пенальти не реализован!
О. Серрано
Желтая карточка
Э. Гарай
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Х. Мата
️️️️
Висенте
Замена
Г. Колса
️️️️
Ориоль
Замена
️️️️
Ф. Морьентес
Замена
Ж. Беррокаль
️️️️
Х. Валера
Желтая карточка
Ориоль
Вторая желтая
Алексис
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Эду
Желтая карточка
О. Серрано
20'
Желтая карточка
Алексис
17'
Желтая карточка
Р. Бараха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Петер Люксен
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Эду
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
38
Жезус Беррокаль
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-2-2-1-1
25
Тоньо
14
Пинильос
24
Гарай
3
Ориоль
18
Фернандес
20
Валера
8
Люксен
25
Ласен
11
Серрано
9
Перейра
4-3-2-1
1
Санчес
23
Мадуро
24
Моретти
39
Альбиоль
4
Алексис
99
Фернандеш
0
Эду
0
Бараха
19
Эрнандес
14
Висенте
23
Морьентес
20
Валера
38
Беррокаль
38
Беррокаль
20
Валера
3
Ориоль
8
Колса
8
Колса
3
Ориоль
0
Эду
6
Альбельда
6
Альбельда
0
Эду
14
Висенте
64
Мата
64
Мата
14
Висенте
Остались в запасе
Расинг
Валенсия
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Расинг - Валенсия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хулиан Родригес Сантьяго
(Вальядолид)
Стадион:
Эль Сардинеро
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