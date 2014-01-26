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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Верия
ПАОК - Верия: обзор матча 26 января 2014
ПАОК
26.01.2014, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Верия
Матч
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Статистика матча ПАОК - Верия
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Матчи команд
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ПАОК
- : -
22.11.2026
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4 : 3
23.04.2017
Астерас
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09.04.2017
Верия
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