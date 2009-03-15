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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 15 марта 2009
Малага
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
20'
С. Бальеста
32'
С. Бальеста
74'
Ф. Кануте
83'
Л. Фабиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
+1
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Велигтон
Замена
А. Луке
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 2:2!
Л. Фабиано
Пас отдал
Адриано
Красная карточка
Х. Кальеха
Замена
Адриан
️️️️
С. Бальеста
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Навас
Замена
П. Марти
️️️️
М. Анхель
Замена
️️️️
Ж. Эскюде
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Душер
Желтая карточка
М. Анхель
ГОЛ! 2:0!
С. Бальеста
ГОЛ! 1:0!
С. Бальеста
20'
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
23
Начо
ЛВ
19
Мигель Анхель
ОП
32
Апоньо
ОП
14
Набиль Баха
АП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
11
Ренато
ЛВ
22
Альдо Душер
ОП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
4
Пере Марти
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-2-1
13
Гоитиа
11
Кальеха
24
Росарио
3
Велигтон
18
Гамес
19
Анхель
32
Апоньо
23
Начо
14
Баха
9
Бальеста
3-3-1-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Москера
22
Душер
3
Наварро
11
Ренато
9
Фабиано
11
Кануте
19
Анхель
4
Марти
4
Марти
19
Анхель
14
Баха
5
Луке
5
Луке
14
Баха
9
Бальеста
20
Адриан
20
Адриан
9
Бальеста
22
Душер
17
Капель
17
Капель
22
Душер
16
Навас
8
Перотти
8
Перотти
16
Навас
Остались в запасе
Малага
Севилья
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Малага - Севилья
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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