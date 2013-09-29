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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 29 сентября 2013
Панатинаикос
29.09.2013, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
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1 : 2
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Информация о матче
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