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Судьи
Главный судья:
Иштван Вад (Будапешт)

Шахтер - Маккаби

03.10.2013, Четверг, 20:00 мск Нур-Султан, стадион Астана Арена Лига Европы, 2 тур Шахтер - Маккаби
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алкмаар 6 3 3 0 8:4 +4 12
2. ПАОК 6 3 3 0 10:6 +4 12
3. Маккаби Хф 6 1 2 3 6:9 -3 5
4. Шахтер Кр 6 0 2 4 5:10 -5 2
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