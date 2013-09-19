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Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)

Маккаби - АЗ Алкмаар

19.09.2013, Четверг, 23:05 мск Хайфа, стадион Кирьят Элизер Лига Европы, 1 тур Маккаби - АЗ Алкмаар
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алкмаар 6 3 3 0 8:4 +4 12
2. ПАОК 6 3 3 0 10:6 +4 12
3. Маккаби Хф 6 1 2 3 6:9 -3 5
4. Шахтер Кр 6 0 2 4 5:10 -5 2
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