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Судьи
Главный судья:
Саймон Ли Эванс (Лленлличид)

Тромсе - Шериф

03.10.2013, Четверг, 21:00 мск Тромсе, стадион Алфхейм Лига Европы, 2 тур Тромсе - Шериф
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тоттенхэм 6 6 0 0 15:2 +13 18
2. Анжи 6 2 2 2 4:7 -3 8
3. Шериф 6 1 3 2 5:6 -1 6
4. Тромсе 6 0 1 5 1:10 -9 1
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