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Судьи
Главный судья:
Флориан Майер (Бургдорф)

Лион - Витория Гимараеш

03.10.2013, Четверг, 21:00 мск Лион, стадион Жерлан Лига Европы, 2 тур Лион - Витория Гимараеш
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 6 3 3 0 6:3 +3 12
2. Бетис 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Гимараеш 6 1 2 3 6:5 +1 5
4. Риека 6 0 4 2 2:7 -5 4
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