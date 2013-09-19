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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Какос (Керкира)

Тун - Рапид

19.09.2013, Четверг, 23:05 мск Тун, стадион Арена Тун Лига Европы, 1 тур Тун - Рапид
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 4 2 0 10:5 +5 14
2. Динамо К 6 3 1 2 11:7 +4 10
3. Рапид В 6 1 3 2 8:10 -2 6
4. Тун 6 1 0 5 3:10 -7 3
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