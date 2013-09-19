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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)

Маккаби - АПОЭЛ

19.09.2013, Четверг, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы, 1 тур Маккаби - АПОЭЛ
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Айнтрахт Ф 6 5 0 1 13:4 +9 15
2. Маккаби ТА 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. АПОЭЛ 6 1 2 3 3:8 -5 5
4. Бордо 6 1 0 5 4:10 -6 3
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