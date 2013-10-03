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Судьи
Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)

Уиган Атлетик - Марибор

03.10.2013, Четверг, 23:05 мск Уиган, стадион Ди-Дабл-Ю Стэдиум Лига Европы, 2 тур Уиган Атлетик - Марибор
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Марибор 6 2 1 3 9:12 -3 7
3. Зюлте-Варегем 6 2 1 3 4:10 -6 7
4. Уиган 6 1 2 3 6:7 -1 5
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