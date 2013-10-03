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Судьи
Главный судья:
Тони Шапрон (Флерс)

Эльфсборг - Стандард

03.10.2013, Четверг, 23:05 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы, 2 тур Эльфсборг - Стандард
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 6 0 0 15:3 +12 18
2. Эсбьерг 6 4 0 2 8:8 0 12
3. Эльфсборг 6 1 1 4 5:10 -5 4
4. Стандард 6 0 1 5 6:13 -7 1
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