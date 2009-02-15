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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 15 февраля 2009
Атлетико
15.02.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
33'
Д. Форлан
88'
Х. Анхель Альбин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Альбин
Пас отдал
И. Уче
Замена
Х. Геррон
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
П. Ибаньес
Пенальти не реализован!
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
М. Перниа
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Ю. Полански
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
К. Мариус Контра
Замена
Манише
️️️️
Р. Гарсия
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Д. Кортес
Желтая карточка
Д. Форлан
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Г. Сейтаридис
Желтая карточка
П. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Юджен Полански
ОП
22
Франциско Каскеро
(К)
АП
23
Эстебан Гранеро
ПП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Манише
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Хетафе
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
7
Марио Котело
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
0
Бланко Кепа
ЦФ
4-4-2
1
Франко
25
Перниа
30
Уйфалуши
19
Ибаньес
2
Сейтаридис
20
Симау
12
Ассунсао
14
Гарсия
11
Родригес
10
Агуэро
10
Форлан
4-1-2-1-2
1
Якобо
21
Кортес
6
Диас
3
Марио
25
Лихт
8
Полански
23
Гранеро
14
Гавилан
22
Каскеро
14
Уче
25
Альбин
19
Ибаньес
5
Хейтинга
5
Хейтинга
19
Ибаньес
14
Гарсия
8
Манише
8
Манише
14
Гарсия
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
14
Гавилан
8
Геррон
8
Геррон
14
Гавилан
21
Кортес
11
Контра
11
Контра
21
Кортес
8
Полански
17
Селестини
17
Селестини
8
Полански
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
0
Грегори Купе
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
7
Марио Котело
ЦП
0
Бланко Кепа
ЦФ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Остались в запасе
7
Марио Котело
ЦП
0
Бланко Кепа
ЦФ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Атлетико - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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