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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Селтик
Аякс - Селтик: обзор матча 06 ноября 2013
Аякс
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
51'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Селтик
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
К. Сигторссон
90'
Замена
К. Поульсен
️️️️
Д. Классен
83'
81'
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Коммонс
77'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Б. Каял
73'
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
Э. Стоукс
Замена
В. Фишер
️️️️
Т. Сереро
72'
Желтая карточка
С. Денсвил
68'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шоне
Пас отдал
Т. Сереро
51'
43'
Желтая карточка
Э. Исагирре
Желтая карточка
Д. Классен
41'
19'
Желтая карточка
Г. Самарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Амидо Бальде
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Силлессен
16
ван Рейн
34
Велтман
4
Денсвил
17
Блинд
20
Бойлесен
6
Де Йонг
20
Шоне
17
Сереро
18
Классен
30
Сигторссон
3-2-2-1-2
17
Форстер
4
ван Дейк
4
Эмброуз
3
Исагирре
4
Малгрю
23
Лустиг
7
Каял
15
Коммонс
49
Форрест
30
Самарас
9
Стоукс
30
Сигторссон
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
30
Сигторссон
18
Классен
29
Поульсен
29
Поульсен
18
Классен
17
Сереро
7
Фишер
7
Фишер
17
Сереро
7
Каял
16
Ледли
16
Ледли
7
Каял
9
Стоукс
11
Бурригтер
11
Бурригтер
9
Стоукс
15
Коммонс
20
Пукки
20
Пукки
15
Коммонс
Остались в запасе
Аякс
Селтик
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Остались в запасе
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Аякс - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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