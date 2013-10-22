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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Аякс
Селтик - Аякс: обзор матча 22 октября 2013
Селтик
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
43'
Д. Форрест (П)
53'
Б. Каял
90+4'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Аякс
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Л. Шоне
Пас отдал
Т. Сереро
Замена
А. Бальде
️️️️
Т. Пукки
90'
+1
Красная карточка
Н. Биттон
88'
80'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Р. ван Рейн
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. Лустиг
77'
72'
Замена
Л. де Са
️️️️
В. Фишер
Замена
Д. Ледли
️️️️
Б. Каял
71'
67'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
К. Поульсен
ГОЛ! 2:0!
Б. Каял
53'
44'
Желтая карточка
Й. Велтман
44'
Желтая карточка
К. Поульсен
Желтая карточка
В. ван Дейк
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Форрест
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джо Ледли
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Амидо Бальде
ЦФ
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
19
Лесли де Са
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-2-1-1-3
17
Форстер
4
ван Дейк
23
Лустиг
4
Малгрю
3
Исагирре
4
Эмброуз
7
Каял
49
Форрест
30
Самарас
9
Стоукс
20
Пукки
4-3-3
24
Силлессен
16
ван Рейн
4
Денсвил
34
Велтман
17
Блинд
17
Сереро
29
Поульсен
6
Де Йонг
25
Андерсен
7
Фишер
30
Сигторссон
20
Пукки
17
Бальде
17
Бальде
20
Пукки
23
Лустиг
55
Биттон
55
Биттон
23
Лустиг
7
Каял
16
Ледли
16
Ледли
7
Каял
7
Фишер
19
де Са
19
де Са
7
Фишер
29
Поульсен
20
Бойлесен
20
Бойлесен
29
Поульсен
16
ван Рейн
20
Шоне
20
Шоне
16
ван Рейн
Остались в запасе
Селтик
Аякс
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
18
Дэви Классен
АП
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Селтик - Аякс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Селтик Парк
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