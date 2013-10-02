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Судьи
Главный судья:
Том-Харальд Хаген (Груэ)

Андерлехт - Олимпиакос

02.10.2013, Среда, 22:45 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Лига чемпионов, 2 тур Андерлехт - Олимпиакос
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 4 1 1 16:5 +11 13
2. Олимпиакос 6 3 1 2 10:8 +2 10
3. Бенфика 6 3 1 2 8:8 0 10
4. Андерлехт 6 0 1 5 4:17 -13 1
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